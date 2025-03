Il Brighton si impone per 2-1 dopo i supplementari in casa del Newcastle e si qualifica per i quarti di finale di Fa Cup. Padroni di casa in vantaggio dopo 22' con un rigore di Isak, il pari ospite con Minteh al 44'. Nei supplementari è il veterano Welbeck al 114' a regalare vittoria e passaggio del turno al Brighton. Nel Newcastle in campo per tutti i 120 minuti l'azzurro Tonali.