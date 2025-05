Edoardo Bove davanti a un bivio: proseguire a giocare all'estero o entrare nello staff di Palladino

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sarebbe pronta a offrirgli un posto nello staff di Raffaele Palladino con il quale ha già collaborato negli ultimi mesi partecipando in prima persona agli allenamenti e presentandosi costantemente in panchina. Il presidente Rocco Commisso non ha mai voluto considerare altre soluzioni in questi mesi, motivo per cui un ritorno sarebbe probabile.