Marco Borriello, tifoso azzurro ed ex attaccante della Roma, parla al Mattino della sfida di questa sera: "Conte è nato per vincere, tiene sempre tutti sul pezzo. Ma con Ranieri i giallorossi possono rialzarsi. Lukaku? Quando le cose non vanno come pensavi devi cercare di cambiare giocata e in lui non ho visto questa capacità di variare".