Bologna; Italiano ritrova Odgaard, out Holm e Pedrola

Torna in gruppo e tra i convocati Jens Odgaard, che ha recuperato dalla lesione muscolare ai flessori rimediata in Coppa Italia a Bergamo tre settimane fa: con il Milan, partirà dalla panchina. Possono invece tornare titolari, dopo i minuti da subentranti a Parma, Ferguson e Orsolini, tra centrocampo e attacco, in ballottaggio con Moro e Dominguez, a completare i reparti che prevedono Ndoye e Castro davanti e Freuler e Pobega in mediana. Vincenzo Italiano, nello scontro diretto con l'Europa di domani sera al Dall'Ara, valido per il recupero della gara rinviata il 26 ottobre scorso per l'alluvione che colpì il capoluogo emiliano dovrà fare a meno di Holm e Pedrola, con l'ex Calabria che punta a vincere il ballottaggio con De Silvestri per la fascia destra di difesa.