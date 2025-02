Bologna, Italiano: "Ritmo troppo basso, dovevamo fare di più"

“Dovevamo fare qualcosa in più, riempire di più l’area, cercare la profondità, invece ci siamo limitati a un giro palla a ritmi bassi, contro una squadra che si chiude e riparte. Non perdevamo da tanto, ma io credo che anche dalle sconfitte si costruiscano vittorie importanti. Ricordiamoci che dovremo produrre di più quando troveremo ancora squadre così chiuse". Così Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dopo la sconfitta contro il Parma. Sul rigore contro e il doppio giallo di Cancellieri mancato: "Non voglio parlare di queste situazioni, i dettagli fanno la differenza anche in questo senso, c’è da riflettere perché se questi tocchi di mano diventano falli da rigore è un serio problema”.