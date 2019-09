"MIhajlovic ci ha chiesto un atteggiamento disperato, nel senso che ogni momento della partita deve essere considerato come se fosse l'ultimo affrontandolo con coraggio e con qualità". Lo ha detto il vice di Sinisa, De Leo, alla vigilia della sfida del Bologna a Brescia. "Il fatto che Mihajlovic non sia presente domani non deve essere una scusa, la partita è stata comunque preparata da lui. Abbiamo fatto 4 punti nelle prime due giornate, possiamo fare meglio", le parole dell'altro vice di Mihajlovic, "Medel ha scelto di non andare in nazionale per lavorare qui con noi e adattarsi, è stato responsabile. È un grande leader, in allenamento si fa sentire. Bani e Palacio dal 1'".