Bologna, Castro: "La Champions mi manca moltissimo. Ora testa al campionato"

Santiago Castro è una delle più belle sorprese che questa stagione di Serie A sta regalando. Il giovane centravanti argentino ha parlato al Resto del Carlino del suo primo, positivo, anno a Bologna e del cammino europeo dei rossoblu: "L’atmosfera della Champions mi manca tantissimo. Abbiamo dimostrato di poter competere a livello internazionale, peccato per l’eliminazione. Ora dobbiamo concentrarci su campionato e Coppa Italia. I ricordi più belli sono sicuramente la festa per la qualificazione in Champions in Piazza Maggiore e il mio debutto con lo Shakhtar. Poi il gol all’Atalanta in Coppa Italia, che ci ha riportato in semifinale dopo 26 anni. E ovviamente la storica vittoria contro il Borussia Dortmund"