Beckham, omaggio alla Regina: "Sono addolorato, ha servito il suo paese con dignità e grazia"

"Sono veramente addolorato per la morte di Sua Maestà, la Regina". Inizia il messaggio con cui David Beckham omaggia Elisabetta II sui social. "Che ondata di affetto e rispetto abbiamo visto per il Giubileo di Platino. Quanto ci sentiamo tutti devastati oggi - ha scritto l'ex nazionale inglese - Questo dimostra cosa ha significato per le persone in questo paese e nel mondo. Quanto ci ha ispirato con la sua leadership. Come ci confortava quando i tempi erano duri. Fino ai suoi ultimi giorni ha servito il suo paese con dignità e grazia. Quest'anno - aggiunge - avrebbe saputo quanto era amata. I miei pensieri e le mie preghiere vanno alla nostra famiglia reale".