Coronavirus, allarme dalla Spagna: "Non sappiamo se l'Atalanta potrà venire a Valencia"

CORONAVIRUS

Mentre la Serie A si prepara ad affrontare l'emergenza coronavirus giocando a porte chiuse, dalla Spagna arriva una dichiarazione che allarga l'allerta anche alla Champions League. "Non sappiamo sinceramente se i giocatori dell'Atalanta potranno muoversi e venire a Valencia. Bergamo è in Lombardia...", ha spiegato la vicedirettrice di Epidemiologia della Generalitat Valenciana, Hermenegilda Vanaclocha. "Da qui al 10 marzo passeranno molti giorni, se me lo aveste chiesto la settimana scorsa avrei risposto molto diversamente - ha aggiunto -. Ma non sappiamo sinceramente se potranno muoversi e venire qui".

Vedi anche Champions League Champions League, Atalanta-Valencia 4-1: la Dea incanta a San Siro

In attesa di capire come si evolverà la situazione in Italia, dunque, l'ombra del coronavirus si allunga anche sulla Champions. Stando alle dichiarazioni di Hermenegilda Vanaclocha, infatti, l'Atalanta rischia di non poter giocare la sfida di ritorno degli ottavi contro il Valencia. Una gara molto attesa a Bergamo dopo la prestazione super della squadra di Gasperini al Meazza e su cui l'Uefa ora dovrà vigilare molto attentamente e in stretto contatto con le autorità italiane. Dopo aver "frenato" la Serie A, il coronavirus rischia di espandersi anche alla Champions.