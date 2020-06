Atalanta, Zapata è carico: "Momento più importante della mia carriera"

ATALANTA

A otto giorni dal ritorno in campo a Bergamo contro il Sassuolo, Duvan Zapata è pronto e carico. "Questo è il momento più importante della mia carriera e intendo sfruttarlo al massimo: sono carico per la ripartenza del campionato, voglio togliermi molte soddisfazioni", ha spiegato l'attaccante dell'Atalanta sui social rispondendo alle domande dei tifosi nerazzurri. "Ci stiamo preparando per affrontare a buon livello tutte le partite che mancano - ha proseguito nella video intervista sul canale YouTube del club -. Provo un grandissimo orgoglio per i risultati dell'ultimo anno e mezzo: dobbiamo tagliare tutti i traguardi che ci siamo prefissati".

"Di tanti gol segnati con questa maglia mi piace ricordare il primo in Champions League contro lo Shakhtar a Milano: un gol storico, il primo dell'Atalanta in questa competizione - ha continuato Zapata -. Ho preso la mia esultanza (con braccia e mani a mo' di ali spiegate, ndr) da Didier Drogba, uno dei miei idoli insieme a Thierry Henry, Adriano e Ibrahimovic". Poi qualche battuta sui compagni di squadra: "Lego particolarmente con Palomino, Muriel e il Papu, ma sono tutti bravi ragazzi. Hans Hateboer ha una forza devastante, un incontro di wrestling nello spogliatoio forse lo vincerebbe lui". Infine parole di elogio anche per un avversario che conosce bene: "Koulibaly è il difensore più forte che abbia incontrato, è davvero molto tosto: è stato anche mio compagno di squadra".