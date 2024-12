Atalanta, è il momento di sognare: l'esame Milan per testare le ambizioni di scudetto

I tifosi in trasferta a Roma hanno invocato a gran voce il tricolore a fine partita e il tecnico Tullio Gritti ha dato loro l'autorizzazione a sognare in grande, anche perché dopo aver conquistato l'Europa League il prossimo obiettivo non può che essere lo scudetto. La sfida contro la squadra di Fonseca sarà dunque fondamentale per misurare le ambizioni di un gruppo che, ormai, non può e non deve temere nessuno.