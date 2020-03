Atalanta, Gomez: "Il coronavirus non ci batterà"

Alejandro Gomez, capitano dell'Atalanta, ha pubblicato una foto con didascalia (in spagnolo) su Instagram di tutta la sua famiglia invitando a combattere il coronavirus. "Con molto amore, solo allora possiamo andare avanti, prenderci cura ma non aver paura, aiutiamoci a vicenda per prevenire", l'appello del Papu. Chiuso da una certezza: "Pensiamo positivo, sicuramente questo virus non ci batterà". Nella foto, la moglie Linda e i figli Bautista, Costantina e Milo.