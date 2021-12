Atalanta, Gasperini non vuole perdere il treno scudetto: "Migliorare rendimento in casa"

VERSO ATALANTA-ROMA

Il tecnico dei bergamaschi alla vigilia della sfida alla Roma: "Noi anti-Inter? Fa parte di ciò che si scrive o dice, pensiamo ad altro"

"Abbiamo bisogno di migliorare il nostro rendimento in casa, dobbiamo riportarlo su una quota punti migliore". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro la Roma: "È un momento molto importante del campionato perché in pochi giorni chiudiamo il girone di andata, che è molto significativo", ha aggiunto. "Atalanta-Roma è partita di cartello, di valore. Dobbiamo avere grande concentrazione", ha ribadito Gasperini. Getty Images

Una partita di cartello contro un tecnico 'di cartello' come José Mourinho: "Sicuramente è un grande allenatore, sia per l'entusiasmo che ha portato all'inizio che per la sua storia, in una piazza come Roma, poi il campo è un altro argomento. Sono convinto che potrà alzare il livello, è umano anche lui".

"Dobbiamo arrivare molto concentrati, non dobbiamo avere pensieri natalizi" ha detto poi Gasp parlando della sfida ai giallorossi, che complice la sfida di San Siro tra Milan e Napoli potrebbe lanciare la Dea nelle zone altissime della classifica: "Noi l'anti-Inter? Fa parte di quello che viene detto e scritto, lo dicono gli altri. Noi abbiamo il nostro percorso in testa, che è semplice e immediato. Pensiamo alla Roma e a come vincere la partita, viviamo meno pensieri a lunga scadenza, non è un modo per nascondersi, ma è il modo per interpretare le gare".

"Anche domani sarà determinante chi entra e chi non gioca, sarà determinante la spinta da parte di tutta la rosa - ha aggiunto Gasp, che poi ha fatto il classico bollettino medico - A parte Gosens ci siamo tutti, speriamo presto di recuperlo. C'è stato un momento in cui abbiamo sperato di velocizzare, ma sin da subito ho visto l'importanza della lesione".

Cosa ha scritto nella lettera di Natale? "C'è già una bella letterina per domani, poi quella di martedì, poi pensiamo al pranzo di Natale" ha concluso il tecnico nerazzurro.

