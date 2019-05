Atalanta, Gasperini: "Impresa straordinaria, ora più consapevolezza"

05/05/2019

Questa Atalanta non finisce di stupire e la sua forza sta nel gioco. Sono tutte vittorie importanti, ma quella di oggi dopo essere andati subito in svantaggio ha indubbiamente una valore maggiore - ha aggiunto Gasp - Ormai mi accorgo che c'è una consapevolezza nel gioco e quindi ci attacchiamo a quello, indipendentemente dal fatto che siamo avanti o in svantaggio, questo è qualcosa che ci dà serenità, forza, ci permette si seguire la nostra logica di gioco. Nell'arco della partita indipendentemente da un episodio o due la serenità e la continuità con cui i ragazzi giocano ci premiano".



Coppa Italia o Champions League. "Non si può fare, in tempi non sospetti ho sempre scelto la Champions anche se qualcuno mi diceva che vincere la Coppa Italia significa alzare un trofeo e metterlo nel curriculum, ma non ci sono solo i trofei. Se resto solo con la Champions? Non si è mai parlato di questo, siamo talmente coinvolti in quello che dobbiamo fare... Quello che mi preoccupa è che salteranno la prossima gara Gomez, Mancini e Masiello. Ho le mani dietro la schiena, se le inquadrate ci sono un paio di corna (ride, ndr)".