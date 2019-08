Alla partitella in famiglia dell'Atalanta al Centro Sportivo Bortolotti Martin Skrtel è sceso in campo per la prima volta con i nuovi compagni. Il difensore slovacco ha disputato i primi 45 minuti, sostituito poi da Varnier, nella squadra con le pettorine gialle che schierava Malinovskyi e Gomez dietro Zapata, autore dei 3 gol dei suoi (19', 24' e 74'). L'undici in nerazzurro, schierato col tridente comprensivo di Ilicic, ha prevalso 6-3: ben 4 reti di Muriel (14', 29', 36' e 62'), con Barrow (33') e Pessina (39') ad arrotondare il punteggio.