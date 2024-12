Atalanta, Ruggeri verso il recupero per l'Empoli

Tornerà ad allenarsi in squadra nei prossimi giorni, dopo il lavoro individuale nel pomeriggio Matteo Ruggeri, esterno sinistro dell'Atalanta, che dovrebbe quindi tornare disponibile domenica con l'Empoli. Reduce da un trauma contusivo al piede destro sabato scorso a Cagliari, il ventiduenne mancino può riprendere il suo posto, che Zappacosta ha preso in Coppa Italia col Cesena. Zappacosta tornerebbe così a destra nel ballottaggio con Bellanova. L'allenatore Gian Piero Gasperini, che ha ancora indisponibili Scamacca e Scalvini, replicherà il tridente d'attacco. Samardzic, titolare mercoledì sera, potrebbe insidiare Lookman in linea con De Ketelaere dietro Retegui, mentre in mezzo scalerà ancora Pasalic accanto a Ederson per la squalifica di De Roon. In difesa, infine, a protezione di Carnesecchi, al rientro dopo l'esordio di Rui Patricio, Kossounou di nuovo dal 1' nella linea a tre con Hien e Kolasinac, a riposo in Coppa Italia insieme a Ederson e Lookman, al posto di Toloi e Djimsiti. Contro i toscani, squadra in maglia Christmas Edition per la quattordicesima edizione del Christmas Match con asta benefica a favore di Amici della Pediatria ETS ODV presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.