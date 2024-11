Doppia infortunio in casa Atalanta: domani per la gara contro l'Udinese Gasperini dovrà fare a meno di Kolasinac, infortunatosi in Champions League con lo Stoccarda, e di De Ketelaere, anche lui uscito dal match con un problema muscolare. Questi gli esiti degli esami strumentali svoltisi oggi: per il difensore si tratta di una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale destro, mentre per il belga lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale sinistro