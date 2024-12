Costretto a uscire nel corso dell'intervallo del match tra Cagliari e Atalanta, Isak Hien ha accusato un trauma contusivo al torace. Resta da capire se il centrale ex Verona riuscirà a essere disponibile per il prossimo match degli orobici col Cesena in programma mercoledì (ore 18.30) e valido per gli ottavi di Coppa Italia.