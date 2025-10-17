Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Aston Villa-Maccabi, Uefa contro il divieto ai tifosi Tel Aviv

17 Ott 2025 - 10:16

La UEFA ha criticato la decisione della Polizia del West Midlands di vietare ai tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv di assistere alla partita di Europa League contro l'Aston Villa, prevista per il 6 novembre a Birmingham. L'incontro è stato classificato come "ad alto rischio" dal Safety Advisory Group (SAG) del consiglio comunale, che ha negato il certificato di sicurezza necessario per accogliere i tifosi ospiti. La misura arriva in un clima di forte tensione, con proteste pro-Palestina che spesso accompagnano le partite delle squadre israeliane. L'anno scorso, i sostenitori del Maccabi erano stati aggrediti ad Amsterdam in quello che è stato definito un "pogrom", e manifestazioni simili si sono verificate anche durante le recenti gare della nazionale israeliana. La UEFA si è detta contraria alla decisione presa dalle forze dell'ordine locali e criticata anche dal Premier Keir Starmer, invitando le autorità britanniche a garantire che i tifosi possano assistere all'incontro "in un ambiente sicuro e accogliente". 

Ultimi video

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

00:29
Video lega del filo d'oro

“Spazio ai sogni”: la Serie A con la Lega del Filo d’Oro

06:02
DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

00:27
Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

03:20
DICH SAMARDZIC MEDIADAY ATALANTA DICH

Samardzic: "Vogliamo esserci da protagonisti in ogni competizione"

01:48
Skriniar e Icardi

Skriniar e Icardi chiamano la Serie A

01:58
I ragazzi azzurri del '99

I ragazzi azzurri del '99 fanno la fortuna di Gattuso

01:30
Nico Paz sfida la Juve

Uno spauracchio per Tudor: Nico Paz sfida la Juve

01:14
Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

01:37
Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

01:35
Sabato Torino-Napoli

Conte a Torino per non perdere la testa

01:46
Pioli was on fire

Pioli 'was on fire': il ritorno a San Siro

01:57
Milan, emergenza vera

Milan, quanti infortuni! Preoccupano Rabiot e Pulisic

01:45
Chivu aggiusta la difesa

Chivu aggiusta la difesa: l'Inter ha ritrovato solidità

01:51
Si riparte da Gasp-Chivu

Si riparte da Gasp-Chivu: lo strano incrocio romano

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

I più visti di Calcio

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

DICH GATTUSO POST ITALIA-ISRAELE 14/10 DICH

Italia, Gattuso: "La squadra ha fatto buone cose"

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

MCH MODDRIC AL VISMARA 14/10 MCH

Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile del Milan: che festa!

Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:24
Fiorentina, parla l'ex Mutu: "Kean? Serve coninuità"
13:00
Torino, Baroni: "Adams sta bene. Non ripetiamo gli errori del passato"
12:25
Manchester United, si va avanti nel progetto del nuovo stadio
12:18
Empoli in campo per l’Ottobre Rosa al fianco della prevenzione: maglie all'asta
11:29
Festa per i 118 anni dell'Atalanta, patch speciale sulle maglie