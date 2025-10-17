Aston Villa-Maccabi, Uefa contro il divieto ai tifosi Tel Aviv

La UEFA ha criticato la decisione della Polizia del West Midlands di vietare ai tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv di assistere alla partita di Europa League contro l'Aston Villa, prevista per il 6 novembre a Birmingham. L'incontro è stato classificato come "ad alto rischio" dal Safety Advisory Group (SAG) del consiglio comunale, che ha negato il certificato di sicurezza necessario per accogliere i tifosi ospiti. La misura arriva in un clima di forte tensione, con proteste pro-Palestina che spesso accompagnano le partite delle squadre israeliane. L'anno scorso, i sostenitori del Maccabi erano stati aggrediti ad Amsterdam in quello che è stato definito un "pogrom", e manifestazioni simili si sono verificate anche durante le recenti gare della nazionale israeliana. La UEFA si è detta contraria alla decisione presa dalle forze dell'ordine locali e criticata anche dal Premier Keir Starmer, invitando le autorità britanniche a garantire che i tifosi possano assistere all'incontro "in un ambiente sicuro e accogliente".