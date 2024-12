Arrestato per violenza domestica il calciatore Rúben Semedo

Il calciatore portoghese Rúben Semedo, con un passato nello Sporting di Lisbona, Porto, Villarreal, Olympiakos e che attualmente gioca nell'Al-Khor, in Qatar, è stato arrestato domenica scorsa nei pressi di Lisbona con l'accusa di violenza domestica. Dopo essere riuscita ad abbandonare la casa in cui era rimasta sequestrata per delle ore, la sua compagna si è presentata alla polizia con ferite ed ematomi per denunciare le aggressioni del calciatore, non nuovo a questo tipo di accuse. Nel 2018 dovette lasciare la Spagna, dove giocava, dopo una condanna a cinque anni con sospensione della pena per tentato omicidio e porto d'armi abusivo, mentre in Grecia venne accusato di stupro da una minorenne, ma fu poi assolto per mancanza di prove. Il calciatore, che oggi sarebbe dovuto partire per il Qatar, sarà ascoltato questo pomeriggio da un giudice del tribunale di Amadora. Secondo il quotidiano sportivo portoghese A Bola, l'avvocato di Rúben Semedo, Ricardo Serrano Vieira, ha visitato il giocatore nel pomeriggio di ieri presso la stazione di comando della Psp Moscavide e al termine della visita ha raccontato che "Ruben svolge un'attività professionale all'estero e questo potrebbe, eventualmente, essere il motivo che ha determinato una certa velocità - dichiara a proposito del suo arresto avvenuto a poche ore dalla denuncia - Un impegno professionale che significherebbe che potresti assentarti per svolgere le tue mansioni. Ma questa risposta la dovrà dare il Pubblico Ministero", ha aggiunto l'avvocato. "E' stanco - ha affermato riguardo le condizioni di Semedo arrestato alle 3 di notte di domenica mattina - Anche se è stato trattato bene dalle forze della Psp, queste sono sempre circostanze difficili; non è a suo agio, quindi è naturale che sia stanco". Il difensore era già stato arrestato nel 2021 e nel 2022 durante la sua permanenza in Grecia, con accuse di stupro e violenza domestica.