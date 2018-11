Arbitro aggredito, la mamma: "Ha rischiato di morire, ma tornerà ad arbitrare"

14/11/2018

Riccardo Bernardini è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I, in osservazione. I calci e i pugni ricevuti sabato, quando ha diretto l'incontro di Promozione nel Lazio tra Virtus Olimpia e Torrenova hanno lasciato segni profondi. La madre, Fiammetta Bernardini, è stata intervistata da Pietro Pinelli per SportMediaset. Dalla donna arriva il grido di dolore e di non rassegnazione di fronte a quanto successo. L'Aia, nel frattempo, ha deciso che nel prossimo fine settimana non manderà gli arbitri per gli incontri delle categorie dilettantistiche.



"Mio figlio Riccardo ha rischiato la vita. Ha rischiato di rimanere paralizzato. È una cosa assurda, pazzesca, che non deve più succedere. Se non si interviene con pene severe, se non si dà una risposta forte e seria, queste cose continueranno. Le istituzioni devono fare qualcosa. Da parte mia una promessa e una certezza: istituiremo un'associazione, per continuare a combattere. E Riccardo tornerà ad arbitrare, con tutta la sua forza e la sua passione".