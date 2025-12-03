La collezione "Calciatori 2025-2026" entra nel futuro: per la prima volta c'è il supporto dell'IA

“Io come tutte le persone della mia generazione sono cresciuto aprendo i pacchetti di figurine. Se volevi conoscere i volti dei calciatori, in un’epoca diversa da quella di oggi, con meno immagini televisive, dovevi collezionare le figurine Panini che ti permettevano di vedere tutti i campioni. Sono anche particolarmente affezionato a questa presentazione, perché è stato il primo evento pubblico al quale ho partecipato dopo la mia elezione a Presidente di Lega Calcio Serie A. Sono felice che questa giornata sia stata organizzata qui a Lissone, è l’occasione per vedere dal vivo cosa fa quotidianamente la Lega. Siamo all’avanguardia e un benchmark in tutto il mondo, come lo è Panini. Ogni anno la collezione Calciatori Panini ci sorprende ed anche quest'anno non mancano novità accattivanti per tutti”, ha dichiarato Ezio Simonelli, Presidente Lega Serie A.