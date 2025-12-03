Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
PASSIONE FIGURINE

La collezione "Calciatori 2025-2026" entra nel futuro: per la prima volta c'è il supporto dell'IA

Presentato presso l’iliad International Broadcast Centre di Lega Serie A l'album ufficiale, che da oltre sessant’anni racconta tutto il meglio del calcio italiano

03 Dic 2025 - 13:53
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Si è svolta presso l’iliad International Broadcast Centre di Lega Serie A, la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione “Calciatori 2025-2026”, la collezione ufficiale di figurine Panini che, da oltre sessant’anni, racconta tutto il meglio del calcio italiano. Molti gli ospiti intervenuti: il Presidente Lega  Serie A Ezio Simonelli, la Direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini Martina Limoni, il Direttore Marketing, Commerciale, Media e Comunicazione di Lega Serie B Fabio Guadagnini e il Presidente di AIAC Renzo Ulivieri. Presenti, inoltre, gli Ambassador Lega Calcio Serie A Andrea Ranocchia e Marco Borriello.

“Io come tutte le persone della mia generazione sono cresciuto aprendo i pacchetti di figurine. Se volevi conoscere i volti dei calciatori, in un’epoca diversa da quella di oggi, con meno immagini televisive, dovevi collezionare le figurine Panini che ti permettevano di vedere tutti i campioni. Sono anche particolarmente affezionato a questa presentazione, perché è stato il primo evento pubblico al quale ho partecipato dopo la mia elezione a Presidente di Lega Calcio Serie A. Sono felice che questa giornata sia stata organizzata qui a Lissone, è l’occasione per vedere dal vivo cosa fa quotidianamente la Lega. Siamo all’avanguardia e un benchmark in tutto il mondo, come lo è Panini. Ogni anno la collezione Calciatori Panini ci sorprende ed anche quest'anno non mancano novità accattivanti per tutti”, ha dichiarato Ezio Simonelli, Presidente Lega Serie A.

L’album, giunto alla sua sessantacinquesima edizione, è composto da 618 figurine, di cui 108 realizzate su materiale speciale, da raccogliere in 80 pagine. Molte le novità all’interno della collezione, come la sezione Nuove firme in città che presenta i nuovi giocatori arrivati nei club pronti a diventare i beniamini delle tifoserie, le sezioni Gem Squad, Super Glovez, Trick Maestro e Boom D’impatto con i protagonisti della Serie A Enilive che assumono sembianze e poteri da veri supereroi, oltre alle figurine Power Bros dedicate alle coppie di fratelli impegnati nella massima serie e alle Family Legacy, dove la fusione tra padri leggendari e figli in rampa di lancio dà vita a figurine uniche nel loro genere. Una delle più importanti e spettacolari novità della collezione è l’impronta lasciata dall’intelligenza artificiale a testimonianza di come l’innovazione tecnologica si unisca perfettamente alla tradizione e alla passione per il calcio. Nelle sezioni Gem Squad, Super Glovez, Trick Maestro e Boom D’impatto il background è stato reinterpretato grazie all’AI dando vita a 60 sticker esclusivi dal design urban e futuristico per diventare oggetti da collezione sorprendenti.

“La collezione Calciatori è da sempre interprete dei nuovi modelli sociali di riferimento - ha detto Martina Limoni, Direttrice Mercato Italia Collezionabili - . Anche l’edizione 2025-2026, la sessantacinquesima, conferma questa vocazione. Al ritorno delle figurine mezzobusto, vere e proprie carte d’identità dei protagonisti del calcio italiano, si affianca quest’anno il contributo dell’Intelligenza Artificiale, che ci permette di offrire una rappresentazione dei giocatori capace di unire la tradizione storica delle figurine con le nuove tendenze artistiche digitali, particolarmente apprezzate dai più giovani”.

Come nella scorsa edizione, viene confermato il ritorno al mezzobusto per le figurine dei calciatori, la posa più iconica e amata dai collezionisti. Rimane centrale il numero di maglia, insieme ai dati tecnici e fisici di ogni giocatore. Lo sfondo richiama invece i colori sociali del rispettivo club, valorizzandone l’identità. Completano la collezione gli spazi dedicati alla Serie BKT e alla Lega Pro, con le figurine scudetto e squadra schierata, oltre alla sezione Calciatori Upgrade, con gli aggiornamenti del mercato, e Calciatori Celebration con il racconto dei momenti salienti della stagione.

Un’altra novità di rilievo è l’apertura di un’edicola Panini interamente dedicata alla collezione Calciatori 2025-2026: una nuova edicola fisica, situata a Milano in Piazzale Lavater, pensata come centro simbolico dell’universo Calciatori e collegata alle decine di edicole in tutta Italia attualmente brandizzate Calciatori Panini. L’album Calciatori 2025–2026 si conferma così l’appuntamento annuale più atteso, capace di riunire generazioni di appassionati e collezionisti in un rito intramontabile che continua a celebrare la storia e la tradizione del calcio italiano.

panini
calciatori
figurine

Ultimi video

01:34
Domani Bologna-Parma

Il Bologna cerca il ricatto contro il Parma

00:59
Segna anche il giovane Ahanor, Atalanta-Genoa 4-0

Segna anche il giovane Ahanor, Atalanta-Genoa 4-0

01:12
Pašalic firma il 3-0 e chiude virtualmente il match

Pašalic firma il 3-0 e chiude virtualmente il match

15:29
Italiano: "Siamo i detentori della Coppa, vogliamo reagire"

Italiano: "Siamo i detentori della Coppa, vogliamo reagire"

01:19
La magia di De Roon regala il 2-0 all'Atalanta

La magia di De Roon regala il 2-0 all'Atalanta

03:31
Allegri: "Vogliamo la Coppa, curioso di Jashari"

Allegri: "Vogliamo la Coppa, curioso di Jashari"

02:26
Espulso Fini, Genoa in inferiorità numerica e sotto 1-0

Espulso Fini, Genoa in inferiorità numerica e sotto 1-0

00:30
Il palo nega la gioia del gol a Maldini, Atalanta-Genoa 1-0

Il palo nega la gioia del gol a Maldini, Atalanta-Genoa 1-0

00:54
Djimsiti la sblocca di testa, Atalanta-Genoa 1-0

Djimsiti la sblocca di testa, Atalanta-Genoa 1-0

00:13
MCH PIZZINO HERTHA-KAISERSLAUTERN 3/12 MCH

Hertha Berlino-Kaiserslautern, succede qualcosa che non avevate mai visto

03:32
OTO ALLEGRI PRE COPPA ITALIA 3/12 DICH

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

01:58
Atalanta, c'è il Genoa

Atalanta, c'è il Genoa

02:06
Questa sera Inter-Venezia

Questa sera Inter-Venezia

00:30
Il Cagliari a Napoli

Il Cagliari a Napoli

01:27
Missione Coppa Italia

Missione Coppa Italia

01:34
Domani Bologna-Parma

Il Bologna cerca il ricatto contro il Parma

I più visti di Calcio

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Baldanzi: "Nessun passo indietro"

Baldanzi: "Nessun passo indietro"

Gran Galà del calcio LIVE. Lautaro: "Chivu un grande". AdL: "Napoli più forte dell'anno scorso"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:16
Bocelli protagonista a sorteggi per Mondiali 2026 a Washington
15:08
La Juventus inaugura una mostra dedicata alla squadra paralimpica
14:11
Bologna, Immobile tra i convocati per sfida contro Parma
14:06
Mondiali: Usa farà amichevoli con Belgio, Portogallo e Germania
13:15
Morto Arcadio Venturi, capitano della Roma negli anni Cinquanta