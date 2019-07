"Penso che anche la prossima stagione ci sarà un dominio della Juve, a livello di programmazione è molto più avanti rispetto agli altri club". Lo ha detto il presidente del Settore Tecnico Demetrio Albertini a margine del convegno 'Facciamo gli uomini', promosso dall'Aic a Coverciano per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza di genere. "Fra le squadre che si stanno attrezzando per gettare le basi di crescita c'è anche il Milan - ha proseguito l'ex centrocampista rossonero - ha rinunciato all'Europa per cercare di gestire al meglio questa fase di rilancio". Albertini è apparso fiducioso: "Più che Sarri alla Juve o Conte all'Inter mi incuriosisce molto Giampaolo al Milan, mi hanno sempre parlato bene dei suoi metodi di lavoro, sono convinto che verrà messo nelle migliori condizioni e lui dimostrerà che può fare bene anche in un grande club. Guardo questa nuova avventura non con pessimismo bensì con ottimismo". Infine su Sarri: "E' un maestro, vediamo cosa saprà creare con i giocatori della Juve a livello prima di tutto di rapporto".