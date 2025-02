Al via torneo giovanile Philadelphia Junior Cup / Keep Racism Out

È ufficialmente iniziata la Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, il torneo nazionale giovanile di calcio a 7 che coinvolge gli oratori delle città delle squadre di Serie A Enilive 2024/2025. Si tratta di un'iniziativa cardine, che si inserisce nel rinnovo della partnership tra Philadelphia e Lega Serie A per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026. Protagonisti sono i ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 14 anni, impegnati in un progetto sportivo, educativo e sociale che prevede numerose attività ed iniziative dentro e fuori i campi di gioco, con incontri formativi per promuovere i valori dell'amicizia, del rispetto e dell'inclusione. Lunedì 3 febbraio è stato dato il calcio d'inizio nell'Oratorio Assisi di Milano, negli spazi del Teatro La Creta, alla presenza del team organizzatore del progetto. A scendere in campo sono Philadelphia, iconico marchio del Gruppo Mondelez International e Title Sponsor della competizione, Lega Serie A, e Centro Sportivo Italiano, con l'obiettivo di accompagnare i giovani atleti in un percorso sportivo e valoriale che li terrà impegnati nel corso dei prossimi mesi. Ospiti nella cornice milanese, nell'incontro condotto dalla giornalista Federica Lodi, Francesco Meroni, Direttore Marketing di Mondelez International in Italia, Michele Ciccarese, Direttore Marketing e Commerciale di Lega Serie A, e Vittorio Bosio, Presidente nazionale del CSI, uniti dalla comune volontà di diffondere i valori di cui il progetto si fa portavoce: rispetto, inclusione, amicizia e gioco di squadra. Sono inoltre intervenuti Saidou Oumar Daffe, dell'Ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Serie A, e numerosi Ambassador di alcuni Club del massimo Campionato: Alex Pinardi (Atalanta B.C.), Andrea Ranocchia e Fabio Galante (FC Internazionale Milano), Claudia Zorzetto (Como 1907), Edoardo Corvi (Parma Calcio 1913), Karen Appiah (AC Milan), Vincenzo Iacopino (AC Monza), per dialogare con i ragazzi sull'importanza delle tematiche che verranno affrontate nel corso di questa edizione.