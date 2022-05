Al Maradona La partita per l'Ucraina: stelle e vip, da Paolo Cannavaro a Rombolà

A NAPOLI

Napoli e Resto d'Italia si sono sfidate per beneficenza

Napoli contro Resto d'Italia: match benefico per l'Ucraina che è andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Partita tra ex stelle del calcio e vip per beneficenza, uno spettacolo che ha visto la partecipazione di un pubblico importante sugli spalti. In campo una sfida a diversi temi, dal pallone alla musica passando per il mondo della tv. Da Paolo Cannavaro ad Andrea Rombolà, manager brianzolo a contatto con diversi cantanti. © sportmediaset

Fabio Pisacane e Luigi Sepe i calciatori in attività che sono scesi in campo, mentre tra gli ex ecco Marco Amelia, Floro Flores e Ze Maria. Per la musica ecco Gigi D’Alessio, Franco Ricciardi e Ivana Spagna, nelle vesti di tifosa, e dal cinema attori come Paolo Conticini, Giorgio Pasotti, Enzo Decaro e Miguel Gobbo Diaz.

© sportmediaset

Un'occasione per fare del bene, con l'incasso devoluto a favore dell'Ucraina: "È stato un vero onore partecipare ad un appuntamento dall'alto valore sociale come La Partita. Un'emozione unica poter contribuire a fare del bene in un momento così difficile per migliaia di persone, condividendo un momento di unione e di solidarietà in una cornice magica e così ricca di storia come lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Un evento che ci insegna la forza della collettività e dello stare insieme. Fiero di averne fatto parte e di aver partecipato con personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno deciso di rispondere alla chiamata per una causa così importante", ha spiegato Andrea Rombolà, manager vicino a Irama e Rocco Hunt tra gli altri.