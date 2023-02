Aggredito Cellino e spari contro l'auto di Calabro: la violenza torna nel calcio

© Getty Images

In conferenza stampa il direttore generale del Brescia Calcio Luigi Micheli ha reso noto che, nei giorni scorsi, alcuni ignoti hanno tentato di aggredire il presidente Massimo Cellino. Un gruppetto di pseudo tifosi avrebbe atteso il massimo dirigente all'uscita del centro sportivo di Torbole "armati" con delle cinghie. Un aggressione che porterà a una denuncia alle forze dell'Ordine. Episodio deplorevole anche a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove l'auto dell'allenatore della Virtus (che milita in Serie C) Antonio Calabro è stato svegliato da due colpi di arma da fuoco che hanno colpito la sua auto parcheggiata sotto casa. Il tecnico dei pugliesi ha presentato denuncia contro ignoti ai Carabinieri.