Affrontarono l'arbitro, tre Daspo per dirigenti Real Normanna

Il questore di Caserta Andrea Grassi ha emesso tre Daspo nei confronti di altrettanti dirigenti della Real Normanna, squadra di Aversa che disputa il campionato di calcio di Eccellenza, per aver tentato di aggredire la terna arbitrale al termine del match del primo dicembre scorso con l'Asd Albanova Calcio che terminò 0-0. La responsabilità dei tre dirigenti, che sono stati anche denunciati all'autorità giudiziaria, è emersa dalle indagini dei poliziotti del commissariato di Aversa e dall'istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta. Secondo la ricostruzione della Polizia, i tre dirigenti della "Puteoli Real Normanna", alla fine della partita svoltasi allo stadio "Bisceglia" di Aversa, invasero il campo e affrontarono arbitro e guardialinee per aggredirli, accusandoli di non aver concesso un rigore e di aver annullato un gol alla loro squadra; solo l'intervento delle forze dell'ordine presenti al campo ha impedito che la situazione degenerasse. Con i Daspo, i tre dirigenti non potranno accedere per un anno negli stadi dalla serie A al campionato di III categoria.