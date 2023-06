Addio Berlusconi, il ricordo del 'suo' Milan: "Grazie Presidente, per sempre con noi"

IL MESSAGGIO

Il club rossonero piange la scomparsa del presidente più vincente e longevo della sua storia e gli dice addio con le sue stesse parole

Dagli olandesi a Sheva e Kakà: i grandi acquisti di Berlusconi









































© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari". Così il club rossonero rende omaggio al presidente più vincente (29 trofei) e longevo (30 anni) della storia rossonera. "Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan”, riporta ancora il club, riprendendo una delle celebri frasi pronunciate da Berlusconi durante la sua presidenza. "Grazie Presidente, per sempre con Noi".

Franco Baresi, uno degli uomini simbolo del Milan vincente targato Berlusconi, ha acolto in lacrime la notizia della scomparsa dell'ex presidente

rossonero. "Mi sento più solo. Per me era come un padre, un presidente unico e affettuoso per tutti. Ha realizzato i miei sogni", spiega ancora Baresi, vicepresidente onorario del Milan.