Addio a Valeri, difensore del Cagliari anni Settanta

E' scomparso all'età di 75 anni Mario Valeri, difensore del Cagliari dal 1973 al 1978 con 122 presenze in maglia rossoblù tra Serie A e B. Nato a Sorso (Sassari) e cresciuto nelle giovanili del suo paese, Valeri era passato alla Fiorentina nel 1968. Poi il ritorno a casa e la lunga esperienza in Serie C con la Torres: 96 le gare disputate con la squadra sassarese. Sfumato il passaggio alla Lazio (ma vestì la maglia biancoceleste in un torneo estivo) approdò al Cagliari giocando diverse stagioni accanto a Riva e agli altri campioni d'Italia. Nel '78 il trasferimento in C alla Salernitana. Quindi il ritorno in Sardegna con Castelsardo e Sorso. Cordoglio anche del Cagliari calcio: "Il club si stringe con affetto alla sua famiglia. Ciao Mario".