Tammy Abraham, titolare in Slovan-Milan per l'assenza di Morata, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo dei rossoneri: "Sono contento di aver aiutato la squadra - ha esordito l'ex Roma -. Il nostro obiettivo è andare lontani in questa competizione sperando di arrivare fino in fondo. Leao? Lo reputo un giocatore molto importante. Secondo me non sa quanto è bravo, è inarrestabile. Dobbiamo cercare di aiutarlo e riempirlo di fiducia".