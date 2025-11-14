Abodi: "Stadio Maradona per Euro2032? Il tempo sta scadendo..."

"Il tempo sta scadendo, se vogliamo avere gli Europei a Napoli è indispensabile che nelle prossime settimane, che sono sempre meno, la sintesi tra l'amministrazione comunale e il club si vada consolidando. Noi metteremo a disposizione il commissario, adesso si sta perfezionando l'iter burocratico-amministrativo, che è strumento a disposizione, ma non è il decisore. Il commissario è il facilitatore, il decisore non possono che essere il Comune e il club. Buon lavoro, il tempo corre". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine di un evento sulla Coppa America, rispondendo a una domanda sull'inclusione dello stadio Maradona tra gli impianti italiani che ospiteranno gli Europei 2032. Al di là della competizione calcistica internazionale, Abodi ha evidenziato che "il tema del futuro dello stadio deve trovare una sua definizione puntuale. E' un interesse naturale perchè per la squadra che, al di là delle ultime settimane con qualche pausa, ha un programma ambizioso e ha già dimostrato di essere all'altezza delle sfide nazionali e internazionali e, dunque, la casa non è un fattore secondario". Abodi ha evidenziato che "il Maradona è del tutto evidente che rappresenti più la storia che il futuro. Noi stiamo cercando, con l'azione anche di governo ma poggiando molto sulla relazione tra i club e le amministrazioni comunali, di puntare a una generazione di stadi che guardi avanti, che sappia rispettare le radici, ma che guardi a una prospettiva di funzionalità, di accessibilità, di modernità e di capacità di accoglienza. In questo - ha concluso - uno scatto di dignità, di volontà e di capacità a trovare un punto d'incontro tra due agende, quella del club e dell'amministrazione comunale, che al momento, che per ragioni diverse, viaggiano separatamente, ma mi auguro con obiettivi convergenti".