A Natale l'Ascoli Calcio canta contro la violenza di genere

Come da tradizione, in occasione delle festività natalizie, l'Ascoli Calcio accende le luci su una tematica di interesse sociale e lo fa attraverso l'atteso video di Natale. "Every breath you take" dei Police è il brano cantato e interpretato quest'anno dai calciatori bianconeri: tratto dall'album del 1983 "Synchronicity", il testo è solo in apparenza una canzone d'amore, ma non è affatto così. Il video di Natale dell'Ascoli vuole essere un forte "No" alla violenza sulle donne, un "No" che troppo spesso è stato gridato dalle donne per le donne e che poche, pochissime volte, è stato gridato dagli uomini per le donne. La canzone offre uno sguardo crudo sulla complessit di alcune relazioni, accende la luce sul lato più oscuro di alcuni rapporti, in cui possessività, insicurezza, gelosia possono insorgere nel momento in cui un apparente amore finisce. Nel messaggio finale, pronunciato da mister Castori, da Giuseppe Bellusci, Nicola Falasco e Fabrizio Caligara, c'è tutta la volontà di fare rumore su questo tema, c'è la volontà di utilizzare le luci delle festività natalizie per accendere le coscienze di ciascuno sul tema del femminicidio; c'è la volontà di ricordare chi non c'è più e tutte le vittime, le cui storie di violenze e soprusi hanno fatto rumore solo quando ormai era troppo tardi.