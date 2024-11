A NAPOLI UN RADUNO PER CELEBRARE DIEGO ARMANDO MARADONA

Si intitola "Maraduno" e celebra la leggendaria figura e l'eredità di Diego Armando Maradona, anche con la partecipazione attiva del pubblico protagonista del primo murales umano dedicato al compianto campione argentino. Il raduno dedicato alla figura del "pibe de oro" è frutto di un'idea dell'avvocato Sergio Pisani: si terrà all'Edenlandia di Napoli domenica prossima 24 novembre, con l'obiettivo di unire i tifosi, i sostenitori di Diego e la città intera, in un evento che punta a diventare una tradizione annuale. Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare foto dei loro tatuaggi e tributi artistici dedicati al campione argentino, che verranno poi trasformati in un murales collettivo, simbolo della connessione unica tra Napoli e Maradona. L'inizio è fissato per le 12, con un "DJ set" a tema Maradona e proiezioni su un maxischermo. Seguiranno l'esibizione della Banda Argentina e canti in onore di Diego; la raccolta e l'esposizione di cimeli e tatuaggi tributo a Maradona, con apertura del progetto murales umano; una mostra dei cimeli storici di Maradona; la premiazione dei 10 personaggi vicini a Diego e una foto di gruppo per il libro celebrativo realizzato con l'editore Cuzzolin con le fotografie che verranno scattate dai professionisti Mario Durante e Nico Nocera.