Italia, Mancini: "Vinciamole tutte, ranking troppo brutto per essere il nostro"

01/05/2019

La missione di Mancini è quella di portare l'Italia agli Europei del 2020, ma il ct vuole di più: "Le partite della Nazionale sono tutte da vincere, soprattutto per noi che abbiamo un ranking troppo brutto per essere quello dell'Italia". Il tecnico della Nazionale, in un'intervista a Dazn, ha fatto un bilancio: "Spero che sia una Nazionale che piaccia perché ha dei giocatori tecnicamente bravi. Spero che questo possa avvicinare tutti i tifosi alla squadra. In questo momento c'è un buon entusiasmo e credo che questo sia molto importante".



Mancini punta molto sui giovani come Kean e Zaniolo: "Mi danno del lei, loro sono giovani, penso che sia anche giusto. Forse Zaniolo non si aspettava la chiamata. Non aveva ancora debuttato in Serie A, aveva giocato solo in Primavera. L'avevamo seguito molto agli Europei Under 19 e lui in sei mesi è migliorato moltissimo, però la strada per lui è ancora lunga. Kean era nella stessa squadra di Zaniolo agli Europei Under 19. Magari non si pensava potessero giocare così presto in Nazionale. Dai giovani c'è da aspettarsi una grandissima partita a volte, altre un po' meno. Dobbiamo assolutamente aspettarli, dar loro fiducia, perché sono giovani e hanno grande talento".



Su Balotelli: "Mario è un giocatore di grande talento. In questo momento, avendo 29 anni, è nel pieno della maturità di un calciatore. È ancora tutto nei suoi piedi e nella sua testa. Avendolo fatto debuttare da bambino, lui sa la stima che ho per lui come calciatore e come ragazzo, però poi in un momento così bisogna fare molto di più. Lui deve esultare quando fa gol, come quando era ragazzino".