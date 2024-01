Virtus e Olimpia, doppio esame di tedesco

EUROLEGA

Bologna e Milano di nuovo in campo per la seconda di ritorno. La squadra di Banchi viaggia a Berlino per continuare il suo momento d'oro, Milano in costante emergenza aspetta il Bayern al Forum

© IPA A meno di 48 ore dalla durissima partita contro il Bayern Monaco, la Virtus Bologna affronterà l'altra tedesca di Eurolega, l'Alba Berlino. Una trasferta semplice solo sulla carta, soprattutto per il pochissimo tempo a disposizione per recuperare dopo la vittoriosa sfida contro il Bayern che ha regalato il 13esimo successo alle Vu Nere.

E' questo il pensiero di coach Luca Banchi: “L’Alba Berlino è una squadra fresca, atletica e talentuosa che, soprattutto nelle gare casalinghe, riesce a esaltare il suo stile. Incontrarli a così breve tempo di distanza, da una gara impegnativa e logorante come è stata quella contro il Bayern, renderà certamente più arduo il nostro compito, ma attingeremo dal nostro roster le risorse necessarie per giocare una partita attenta, focalizzandoci su obiettivi offensivi e difensivi, in grado di consentirci un’altra prestazione che renda orgogliosi i nostri sostenitori”.

Avrà altri minuti il nuovo acquisto Ante Žižić, dopo il debutto contro la squadra di Laso. Così il centro alla vigilia della gara di Berlino: “L’Alba è una squadra molto pericolosa, ha dimostrato di poter battere chiunque, quindi bisogna prendere ogni partita molto seriamente e non in base alla classifica. Dobbiamo partire concentrati e controllare la loro aggressività e fermare le loro transizioni. Credo che non sarà una gara facile, soprattutto perché è una settimana doppia, molti ragazzi hanno giocato diversi minuti ieri sera e oggi siamo in viaggio. Dovremo essere concentrati e pronti a combattere”.

Impegno casalingo invece per l'Olimpia Milano che si gioca tantissimo nelle prossime 3 gare, tutte al Forum con Bayern, Alba e Stella Rossa, per migliorare una classifica che resta mediocre rispetto alle aspettative. E dovrà farlo in continua emergenza: oltre ai soliti Mirotic, Shields e Lo mancherà ancora Billy Baron che per 2-3 settimane dovrà allenarsi da solo senza contatto per un nuovo problema al gomito operato due volte da quest'estate.

Così coach Ettore Messina: “Il Bayern è una squadra fisica, atletica, con tiratori eccellenti e molto forte a rimbalzo. Noi restiamo in emergenza per cui, come già successo contro Baskonia, contiamo anche sull’apporto del pubblico. I ragazzi stanno dando tutto per superare le difficoltà del momento, la stanchezza, stanno giocando con grande cuore e si meritano ancora una volta quel sostegno della nostra gente che non è mai mancato. Ci serve un’altra prestazione orgogliosa e attenta, mentre restiamo in paziente attesa di recuperare gli infortunati”.