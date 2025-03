Venezia, Spahija: "Con Gran Canaria gara importante per la storia della Reyer"

La Reyer si prepara agli ottavi di BKT Eurocup sul parquet di Gran Canaria e coach Spahjia ha presentato la gara. "È una partita molto importante per tutti noi, per la storia del nostro Club e per i tifosi della Reyer. Mi dispiace che si giochi una partita secca in trasferta perché anche il nostro pubblico avrebbe meritato una sfida così. In ogni caso noi scendiamo in campo con la consapevolezza di poter essere competitivi e vincere fuori casa.

In campo dobbiamo continuare ad eseguire le nostre cose, soprattutto quelle in cui siamo più efficaci. Ci servirà una difesa solida perché è un nostro punto di forza da inizio anno, ma il risultato dipenderà anche da loro perché sono una grande squadra con tanto talento ed esperienza. Sarà una partita molto difficile, ma bella da giocare".