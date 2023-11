Mercato

Dopo il gran rifiuto di giocare per l'Umana nonostante l'accordo firmato il brasiliano ora è ufficialmente del Partizan di Obradovic

© IPA Si è chiusa la telenovela Bruno Caboclo, almeno per quanto riguarda l'aspetto campo. Il 28enne brasiliano, dopo aver rifiutato il trasferimento all'Umana Reyer Venezia nonostante i contratti già firmati, è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Partizan Belgrado fino alla stagione 2024/25.

Un vero e proprio caso, scoppiato questa estate dopo che il club italiano aveva siglato un accordo poi non rispettato dallo stesso Caboclo, che ha fatto sapere che non avrebbe vestito la maglia di Venezia. Uno stravolgimento anche per l'Umana Reyer del presidente Casarin, che nei giorni passati aveva spiegato che "la situazione è tale e quale a quella segnalata oltre un mese fa: Bruno Caboclo è sotto contratto con l'Umana Reyer".