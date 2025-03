Trieste, Christian: "Siamo carichi, Treviso ha grande talento offensivo"

Il coach di Trieste ha presentato la sfida con Treviso, indicando ai suoi giocatori la via per ripartire con slancio dopo lìesperienza di Torino. "Siamo sempre carichi quando si gioca in casa. È uno dei migliori palazzetti del campionato, abbiamo i tifosi più caldi e siamo entusiasti di giocare davanti a loro: vogliamo portarci dietro l’inerzia dalle Final Eight. È un momento importante per la società, dobbiamo finire bene la stagione. Treviso ha grande talento offensivo, con tanti attaccanti che hanno molti punti nelle mani; la nostra difesa di squadra dovrà essere al suo meglio. La comunicazione sarà importante sugli aiuti, sulle marcature e sul modo in cui vogliamo difendere. Tutto questo è fondamentale. Dobbiamo fare un grande lavoro come sempre a rimbalzo in attacco e in difesa per rallentare il loro ritmo in transizione. Quello sarà un punto di enfasi. Lo ripeto: dobbiamo tener conto che hanno tantissimi giocatori capaci di mettere punti a referto, dobbiamo essere pronti ai loro parziali, quando segnano dieci punti in fila bisogna rimanere equilibrati. Questa capacità sarà la chiave contro una squadra come questa, con un arsenale capace di segnare tantissimi punti consecutivamente".