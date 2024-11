Così Frank Vitucci dopo la sconfitta di Treviso a Bologna: "Abbiamo giocato una partita dove siamo stati in difficoltà a inizio gara e nel terzo quarto. Quest'ultimo è stato quello che ha rimesso la Virtus in partita troppo presto, un grave errore nostro. La partita ha preso un'altra piega. Qualche segnale positivo si è visto, bisognava fare quel passetto in più per vincere. Magari in certi momenti si è paventata la possibilità di poterlo fare, ma in questi casi serve cinismo".