Trapani, Repesa: "Coppa Italia? Era il nostro primo grande obiettivo"

Soddisfatto Jasmin Repesa dopo la grande vittoria di Trapani su Reggio Emilia: "Volevo finire l'anno con una ciliegina sulla torta. Un anno con promozione, in Serie A stracompetitivi. Volevamo finire in questo modo. Vincere e con autorità, orgoglio, con una potenza fisica e mentale come abbiamo fatto. Qualificazione alla Coppa Italia? Era il primo grande obiettivo, ci prepariamo per questo torneo. C'è tanto tempo per prepararlo bene, ora guardiamo alla prossima partita con Venezia".