Trapani, Repesa: "Ci aspetta un match tutto tranne che facile"

Jasmin Repesa, coach Trapani Shark: "Al termine di questa pausa, in cui siamo stati orgogliosi per i sei nazionali che sono stati impegnati in questa finestra, non abbiamo avuto sempre a disposizione i nostri giocatori al meglio. Ma non ci sono alibi per la nostra squadra, secondo me abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per preparare la partita al meglio perché, con pieno rispetto di Cremona, sappiamo che ci aspetta un match tutto tranne che facile, con moltissime insidie nascoste".