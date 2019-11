Texas, la casa del football va a canestro

NBA

di

GABRIELE CATTANEO

Nel Texas il football non è uno sport, ma assomiglia molto più a una religione. Fin dalle partite liceali, è vissuto come un appuntamento imperdibile. I Dallas Cowboys, la squadra più popolare d’America con i New York Yankees del baseball, sono in vetta alla propria divisione e vogliono un posto ai play off della NFL, proprio come gli Houston Texans che però devono inseguire Indianapolis. Insomma c’è da stare col fiato sospeso, ma non solo nel week end.

Infatti sono in piena ascesa anche le tre squadre texane della NBA. In prospettiva titolo, Houston resta quella da tenere d’occhio. La presenza di James Harden e Russell Westbrook nello stessa città consente di sognare in grande o quanto meno di divertirsi come confermano i 159 punti segnati contro Washington. I Cowboys sono e resteranno i padroni di Dallas, ma attenzione a una coppia di giovani europei che possono costruire una dinastia. Luka Doncic e Kristaps Porzingis hanno i mezzi per ripetere l’impresa di Dirk Nowitzki nel 2011. L’ultimo Super Bowl vinto da Dallas risale addirittura al 1996: chi riuscirà per primo a regalare una nuova festa in città?

A San Antonio non ci sono franchigie NFL. Regnano gli Spurs che dopo i cinque titoli vinti, sono in fase di ricostruzione. Dopo tre vittorie consecutive in apertura di stagione, è arrivata la prima sconfitta contro i Los Angeles Clippers di Kawahi Leonard, il grande ex. L’obiettivo per Marco Belinelli e compagni è quello di conquistare un posto ai play off. Difficile poter fare di meglio, sufficiente per tenere alta la fiamma in una città che vive di basket, impensierendo addirittura il primato del football.