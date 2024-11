Intervistato sulle colonne de Il Piccolo, l'ex allenatore Boscia Tanjevic ha commentato la fisionomia che sta assumendo il basket contemporaneo: "Devo dire che il basket non mi piace più come una volta. Si tira troppo da 3, il palleggio-arresto-tiro che ha fatto la fortuna di Michael Jordan e di grandi del passato come Kicanovic e Dalipagic praticamente non lo vedi più. Seguo la provocazione del mio professore, Dan Peterson, che suggeriva di eliminarlo".