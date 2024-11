POLONIA-ESTONIA, IL "DERBY DI NAPOLI" VA A TREIER

Milicic e Sokolowski da una parte, Kaspar Treier dall'altra: il Polonia-Estonia andato in scena a Hala Mistrzów, valido per la qualificazione a Eurobasket 2025, aveva tanti incroci sull'asse Napoli-Sassari. Nonostante i soli 4 punti in 18' di impiego (1/5 dall'arco), a uscirne vincitore è Kaspar Treier: l'Estonia passa 78-82, vanificando i 10 in 35' di Sokolowski. La Polonia di Milicic è così alla terza sconfitta su 3, mentre gli estoni sono ancora imbattuti nel girone H.