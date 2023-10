Serie A: Bologna fa tre su tre in campionato, Brescia pure. Ok Tortona e Scafati

BASKET

La Virtus sbanca Trento 90-75, la Germani batte Napoli 80-71. Un super Logan trascina la Givova

© ansa Si completa il quadro della terza giornata di Serie A di basket: la Virtus Bologna vince ancora e fa tre su tre in campionato, Dolomiti Energia Trentino sconfitta in casa 90-75. A trascinare la Segafredo il solito Shengelia, oltre ad un super Abass da tre punti. Terzo successo anche per la Germani Brescia, che batte la GeVi Napoli 80-71. Scafati piega Pistoia 85-77 (super Logan da 29 punti), mentre Tortona è corsara a Varese 80-78.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 75-90

Tiene salda la vetta la Virtus Bologna, che trionfa 90-75 sul campo della Dolomiti Energia Trentino. Primo tempo non semplice per gli emiliani, perché dopo il 14-3 iniziale targato Shengelia i padroni di casa rientrano difendendo con intensità e trovando canestri difficili. All’intervallo le due squadre sono in equilibrio, sul 41-40 in favore della Virtus. Al rientro dagli spogliatoi altra fiammata della squadra di Banchi, con Abass e Cordinier protagonisti: parziale di 13-0 e altro allungo, questa volta decisivo. La Dolomiti torna a sfiorare il -8 a inizio ultimo periodo, ma deve arrendersi 90-75. Tre su tre per Bologna, che resta in testa alla classifica. Prima sconfitta per la Dolomiti.

TABELLINO

Dolomiti Energia Trentino-Virtus Segafredo Bologna 75-90

Parziali: 17-25, 40-41, 59-69.

Dolomiti Energia Trentino: Hubb 11 (0/2, 3/7, 2/3 tl), Alviti 5 (1/1, 1/6), Biligha 10 (5/11), Forray 7 (3/3, 0/1, 1/2 tl), Grazulis 10 (2/5, 2/7); Ellis 12 (1/4, 2/4, 4/5 tl), Stephens 2 (1/1), Cooke 11 (5/7, 1/1 tl), Udom 7 (2/3, 1/5), Conti. N.e.: Niang, Ladurner. All. Galbiati.

Virtus Segafredo Bologna: Shengelia 15 (5/8, 0/1, 5/5 tl), Hackett 2 (1/4, 0/1), Abass 15 (1/1, 4/6, 1/1 tl), Cordinier 16 (5/7, 2/3), Mickey 10 (4/10, 0/1, 2/2 tl); Belinelli 11 (2/2, 2/8, 1/1 tl), Pajola 3 (1/3 da 3), Smith 4 (2/3, 0/1), Cacok 8 (4/7, 0/2 tl), Menalo 6 (2/2 da 3), Lundberg (0/1 da 3), Mascolo. All. Banchi.

GERMANI BRESCIA-GEVI NAPOLI 80-71

Si ferma dopo due successi il grande avvio della GeVi Napoli, sconfitta 80-71 in casa della Germani Brescia. Gara estremamente divertente, con i lombardi che provano a scappare tra la fine del primo quarto e l’inizio del secondo. Con un Christon in serata no, a macinare punti per la squadra di Magro ci pensa la panchina, con Massinburg e Brunell sugli scudi. Gli ospiti reggono punto a punto fino al terzo quarto, poi mollano un po' nell’ultimo periodo. Terza vittoria consecutiva per la Germani Brescia, mentre arriva il primo tonfo per i partenopei.

TABELLINO

Germani Brescia-GeVi Napoli 80-71

Parziali: 23-22, 41-38, 59-57.

Germani Brescia: Christon 6 (3/7, 0/3, 0/1 tl), Gabriel 5 (2/4, 0/4, 1/2 tl), Bilan 15 (6/8, 3/4 tl), Della Valle 8 (2/5, 0/3, 4/4 tl), Petrucelli 12 (3/3, 2/4); Brunell 15 (6/8, 0/2, 3/4 tl), Massinburg 11 (2/2, 1/5, 4/4 tl), Cobbins 4 (2/6), Cournooh (0/2, 0/2), Akele 4 (2/2). N.e.: Porto, Tanfoglio. All. Magro.

GeVi Napoli: Pullen 12 (3/5, 0/5, 6/7 tl), Zubcic 6 (0/3, 1/4, 3/4 tl), Ennis 13 (2/7, 2/4, 3/4 tl), Owens 11 (4/5, 3/4 tl), Sokolowski 11 (3/6, 1/3, 2/3 tl); Jaworski 5 (1/2, 1/6), De Nicolao 2 (1/2, 0/1), Lever 11 (0/1, 3/4, 2/2 tl). Dut Biar, Eveling. N.e.: Bamba, Grassi. All. Milicic.

OPENJOBMETIS VARESE-BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA 78-80

Seconda vittoria per Tortona, corsara con l'80-78 a Varese. Match estremamente equilibrato, dall’inizio alla fine. I padroni di casa sembrano avere una marcia in più nelle prime fasi, con Hanlan che trascina i lombardi. Obasohan e Weems tengono viva la Bertram, che riesce ad allungare giusto di tre punti prima dell’ultimo periodo. L’Openjobmetis sembra smarrirsi nel finale, ma rientra clamorosamente con le due triple di Moretti e Hanlan. Ci pensa ancora una volta Weems a chiudere i giochi, con un tiro da tre punti pesantissimo per tornare sopra di tre lunghezze. Hanlan potrebbe anche pareggiarla a cinque secondi dalla fine, ma sbaglia il primo dei tre liberi assegnatigli. Seconda sconfitta in campionato per Varese.

TABELLINO

Openjobmetis Varese-Bertram Yachts Derthona Tortona 78-80

Parziali: 23-24, 40-41, 58-61.

Openjobmetis Varese: Hanlan 24 (3/6, 5/11, 3/5 tl), McDermott 12 (2/4, 2/9, 2/2 tl), Brown 17 (1/2, 5/6), Cauley-Stein 8 (3/5, 0/1, 2/4 tl), Moretti 7 (0/1, 2/8, 1/2 tl); Shahid 6 (2/4, 0/3, 2/2 tl), Ulaneo 4 (2/2), Woldetensae (0/2 da 3), Librizzi. N.e.: Virginio, Assui. All. Bialaszewski.

Bertram Yachts Derthona Tortona: Obasohan 13 (3/5, 1/2, 4/5 tl), Dowe 11 (3/5, 0/4, 5/5 tl), Daum 6 (3/6, 0/3), Weems 22 (6/10, 2/4, 4/4 tl), Radosevic 10 (5/6); Candi 2 (1/4, 0/2), Baldasso 6 (0/3, 2/6), Severini (0/2 da 3, 0/2 tl), Thomas 8 (4/5), Strautins 2 (1/3, 0/1). N.e.: Zerini, Tavernelli. All. Ramondino.

GIVOVA SCAFATI-ESTRA PISTOIA 85-77

Prima vittoria in questo campionato per la Givova Scafati, 85-77 contro la Estra Pistoia. I padroni di casa premono sull’acceleratore fin da subito, andando avanti nel punteggio. Varnado prova a tenere a galla i toscani, che però continuano ad inseguire fino alla fine del terzo quarto. Nel secondo tempo anche Moore inizia a suonare la carica per la rimonta ospite, ma nel momento più difficile della Givova sale in cattedra David Logan: tre triple pesantissime nell’ultimo periodo e 29 punti totali, che valgono anche la vittoria. Primi due punti in classifica per Scafati, ancora nessun successo per Pistoia.

TABELLINO

Givova Scafati-Estra Pistoia 85-77

Parziali: 21-16, 43-30, 65-53.

Givova Scafati: Gentile 8 (4/6, 0/1), Pinkins 20 (5/8, 2/2, 4/6 tl), Logan 29 (5/7, 6/9, 1/1 tl), Robinson 4 (2/3, 0/2), Rivers 7 (1/3, 1/1, 2/2 tl); Lottie 7 (3/6, 0/1, 1/1 tl), De Laurentiis 2 (1/1, 0/1), Nunge 8 (4/7, 0/2, 0/2 tl), Rossato (0/1), Mouaha. N.e.: Pini. All. Sacripanti.

Estra Pistoia: Willis 6 (0/4, 2/7), Moore 18 (5/10, 2/4, 2/2 tl), Varnado 24 (4/7, 4/6, 4/5 tl), Hawkins 7 (2/3, 0/4, 3/4 tl), Ogbeide 14 (7/9); Wheatle 6 (3/5, 0/2), Saccaggi 2 (1/4, 0/1), Della Rosa (0/1 da 3), Del Chiaro. N.e.: Dembelé. All. Brienza.