Davide Bonora, assistente allenatore Givova Scafati: "Bologna è per noi una trasferta molto dura. Oltre ad affrontare una squadra costruita per competere anche in Eurolega, la Virtus viene da 2 sconfitte consecutive in campionato e quindi sarà un match che affronteranno con più attenzione del solito. Siamo chiamati a resistere dal punto di vista sia fisico che mentale per cercare di arrivare a contatto negli ultimi minuti e giocarci le nostre chances".