Trapani, Repesa: "Abbiamo fatto troppi errori"

Lo scontro al vertice di Trento ha visto la Dolomiti Energia Trentino prevalere su Trapani Shark (83-80). Questo il commento, nella sala stampa de Il T Quotidiano Arena, di Jasmin Repesa (coach Trapani): "Complimenti a Trento, noi abbiamo avuto le nostre chance, abbiamo sbagliato. E come loro hanno vinto meritatamente, lo stesso sarebbe stato se avessimo vinto noi. Abbiamo fatto troppi errori. Siamo rientrati, siamo andati avanti. Ma per esperienza posso dire che se concedi 18 rimbalzi offensivi da dove hanno segnato 20 punti e se fai le ultime tre difese senza parlare, lasciando il miglior tiratore Lamb solo e subisci tre triple, non meriti di vincere la partita. Perché è così, è una regola non scritta. Sono errori che non si possono fare".