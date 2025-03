Al termine della sconfitta casalinga con Trapani, coach Dimitris Priftis ha commentato così in conferenza stampa la prova della sua Unahotels Reggio Emilia: "Siamo rimasti sempre lì ma non abbiamo mai fatto abbastanza per riuscire a vincere la partita. Abbiamo sofferto quando hanno messo Alibegovic da 5, giocando col quintetto piccolo, commettendo qualche errore di comunicazione difensiva e concedendo qualche canestro che non avremmo dovuto concedere".