A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, in occasione dell’ultima assemblea del Consiglio di Amministrazione del Club, è stato ratificato l’ingresso di una quinta persona che ricoprirà il ruolo di consigliere. Si tratta di Steven Raso, 57 anni, che andrà ad affiancare, come consigliere, Dario Baldassarri e Joe David mentre il vice-presidente è Massimo Capecchi.