Olimpiadi, Basket Gubbio verso Tokyo 2020: si riparte a piedi e con l'app

OLIMPIADI

L'iniziativa unisce virtualmente atleti e non: si sommano i chilometri percorsi da tutti coloro che scaricheranno l'app

Ripartenza nel segno di un'originale e coinvolgente iniziativa per Emi Basket Gubbio. Dopo i lunghi mesi segnati dalla pandemia che sono coincisi con uno stop forzato delle attività, la società eugubina vuole stimolare atleti e famiglie con uno strumento che permetta di riprendere l'attività sportiva quotidiana con lo sguardo puntato direttamente alle imminenti Olimpiadi di Tokyo 2020. Come si potrà raggiungere la sede della kermesse olimpica? Tutto sarà possibile tramite una app che unisce virtualmente atleti e non, ponendosi come obiettivo di coprire la distanza chilometrica che intercorre tra Gubbio e Tokyo. facebook

Ciò avviene sommando i chilometri percorsi da tutti coloro che scaricheranno l'app sul proprio smartphone, percorrendo, ad esempio, una semplice passeggiata oppure una corsa più sostenuta. Il Basket Gubbio è entusiasta e allo stesso tempo orgoglioso di veder realizzato questo progetto, unicamente pensato con l'intento di rimettere in movimento tutta la comunità desiderosa di ripartire appieno, lasciandosi alle spalle il periodo di “chiusura” per tornare a fare sana attività all'aria aperta.

Naturalmente l'app, scaricabile tramite Google Play Store e Apple Store, è dedicata a chiunque voglia partecipare all'iniziativa. E chissà se raggiungere virtualmente Tokyo non riesca anche a far scattare quella scintilla nei cuori di tutti i ragazzi ed accenda in loro il sogno della fiamma olimpica. Il progetto è patrocinato da Comune di Gubbio, CONI Umbria e FIP Umbria.